Santanna, o Cantador fala sobre sua participação no São João de Campina

Na noite de abertura do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, uma das atrações foi o cantor Santanna, o Cantador. Com sua presença cativante e voz inconfundível, Santanna trouxe uma prévia em reportagem sobre o que os forrozeiros podem esperar para essa festa tão aguardada.

Santanma, natural de Juazeiro do Norte, Ceará, comentou sobre a ampliação do Parque do Povo, que agora pode receber até 73 mil forrozeiros por noite.

“É muita gente para dançar forró”, disse ele.

Santanna também compartilhou um pouco sobre sua relação com o também renomado forrozeiro Flávio José, a quem considera um amigo e irmão.

Ele contou uma história curiosa sobre uma troca de músicas que os aproximou ainda mais. A música é “De mala e cuia”.

Sobre o show desta noite, Santana garantiu que haverá novidades em relação ao ano passado, mas o essencial permanece: o forró autêntico que faz todos dançarem e se emocionarem.

*com informações da TV Paraíba