Recicla São João é lançado em Campina Grande

Aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 29, dia da abertura do Maior São João do Mundo, o lançamento oficial da sétima edição do Projeto Recicla São João, que é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), que desde 2016 realiza os serviços de coleta seletiva durante a realização das festas juninas.

O prefeito Bruno cunha Lima participou do lançamento, na Pirâmide do Parque do Povo, juntamente com o secretário da Sesuma, Sargento Neto, com Tâmela Fama, Secretária de Desenvolvimento Econômico, a primeira Dama Juliana Cunha Lima e com Rafaela Oliveira, Coordenadora do Recicla São João.

Na oportunidade, foram assinados os contratos de prestação de serviços dos colaboradores do Recicla, garantindo que todos os 55 catadores sejam remunerados pelos serviços prestados, assim como a entrega dos equipamentos de proteção individual e dos fardamentos às presidentes das cooperativas e associações cadastradas.

“No ano passado, cada pessoa que trabalhou teve um saldo positivo superior a casa dos quatro mil reais, somando o salário pago pela prefeitura e o que conseguiu vender, pois as cooperativas se juntam, trabalham, recolhem, ajudam na limpeza, no meio ambiente, na organização e ainda garantem uma bela de uma renda extra pra cada uma dessas famílias, é fazer com que a cidade inteira ganhe”, lembrou o prefeito Bruno Cunha Lima.

O secretário Sargento Neto explicou que esse programa fomenta a geração de emprego e renda para mais de cinquenta famílias, incentivando aos trabalhadores levarem o sustento pra casa.

“Teremos uma festa sempre limpa, durante esses 33 dias, com coletores e tambores espalhados no Parque do Povo para que a população possa ajudar os trabalhadores da limpeza. Todo material recolhido será vendido e rateado entre os trabalhadores. Quero que todos os agentes de limpeza sejam destacados nesta importante trabalho dentro do Recicla São João”, falou Sargento Neto.

Lembrando que mais uma vez esta ação terá uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e com as quatro associações cadastradas. Os 55 trabalhadores receberão alimentação, fardamento e equipamentos de proteção individual (EPIs), promovendo saúde e segurança no trabalho, salário e renda extra.

“A prefeitura se preparou muito, com todas as nossas equipes, como a de serviços urbanos que vem fazendo um belíssimo trabalho de manutenção ao longo desses últimos meses no Parque do Povo, manutenção com a limpeza da cidade, essa é uma marca que a cidade de Campina Grande tem e vamos tentar bater 60 toneladas em 2024”, garantiu Bruno.

Monique Fernandes, produtora executiva da Empresa Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda, que organiza toda festa, também esteve no local e destacou a importância do trabalho realizado pela Sesuma no Maior São João do Mundo.

“Todos são muito cuidadosos com os equipamentos de segurança, com a própria segurança do trabalho, portanto parabenizamos esse evento que aconteceu hoje, já é um marco antes mesmo da abertura oficial à noite”, disse Monique.