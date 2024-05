A edição especial d’O Maior São João do Mundo aos 160 anos de Campina Grande reserva diversas surpresas para sua abertura, marcada para esta quarta-feira (29). Além dos shows com atrações regionais e nacionais, grandes representantes da nossa cultural local, as quadrilhas e os grupos folclóricos, se apresentarão aos campinenses e turistas.

Iniciando a partir das 20h da quinta-feira (30), no coração da festa, a Pirâmide do Parque do Povo, teremos Mulheres Arretadas e os grupos folclóricos Raízes, Ariús e Caetés, que vão dando as boas-vindas para O Maior São João do Mundo.

Já na sexta-feira (31), também a partir das 20h, o espaço recebe os grupos Acauã, Tropeiros da Borborema e a Quadrilha Arraiá do 40.

No sábado (1º), a partir das 20h, a Pirâmide recebe o Arraiá das Marias; Studio de Dança Classe A, que vem direto de Pernambuco participar; e o Ballet Folclórico Sisais. No mesmo dia, iniciam as atividades do Pátio de Eventos do Novo Parque Evaldo Cruz, com a participação das atrações que passaram pela Pirâmide.

Já no domingo (2), seguindo no horário de costume (20h), o Pátio de Eventos recebe uma maratona de apresentações dos alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho, do contemporâneo ao folclórico, seguidos pelo show da Quadrilha Expressão Junina. A Pirâmide, por sua vez, conta com os grupos Ariús e Caetés, além da Quadrilha Junina Moleka 100 Vergonha.