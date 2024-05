Flávio José: conheça mais sobre o cantor paraibano

Uma das grandes atrações da noite de abertura d’O Maior São João do Mundo é o querido cantor paraibano Flávio José.

Conhecido por seus grandes sucessos e sua voz inconfundível, Flávio José é uma verdadeira lenda do forró nordestino.

Natural de Monteiro,na Paraíba, ele carrega consigo não apenas um vasto repertório de músicas que embalam as festas juninas, mas também uma história de fé e gratidão que poucos conhecem.

Um detalhe que chama a atenção nos shows de Flávio José é a forma como ele finaliza suas apresentações.

Ao término de cada show, ele canta a música “Tudo é do Pai”, um gesto que se tornou uma tradição e que está profundamente enraizado em sua fé pessoal.

O cantor compartilhou a origem dessa prática, revelando que é uma forma de agradecer a Deus por uma bênção recebida.

Flávio José trabalhou por 23 anos no Banco do Brasil antes de se tornar um nome conhecido no mundo do forró. Ele compartilhou ainda que não conhecia muitos compositores além dos de Monteiro.

A relação de Flávio com seu público é especial. Ele conta que muitas vezes não escolhe as músicas sozinho, mas sente que há uma orientação divina no processo.

*com informações da TV Paraíba