Com a proximidade do São João, a festa mais querida do Brasil, a procura por artigos de decoração junina aumenta consideravelmente. Na Feira Central de Campina Grande, é possível encontrar uma variedade imensa de produtos para deixar sua casa no clima da festa, com preços acessíveis para todos os bolsos.

João do Fumo, comerciante experiente na feira, destaca a grande variedade de produtos disponíveis: “Cordas, velas, pilão, cabaças, cachimbos… Tem tudo para você decorar sua casa com o autêntico clima junino!”.

Telma Sueli Silva, outra comerciante da feira, comenta sobre o aumento das vendas: “As pessoas estão começando a se preparar para a festa, e a procura pelos artigos de decoração está crescendo. Os mais procurados são os balões, balaios, esteiras, miniaturas e imagens dos santos juninos”.

E para quem busca opções mais personalizadas, Severino Ramos garante que tem o produto ideal: “Temos artigos para decoração de casa, lojas, barracas, imagens de São João, São Pedro, Santo Antônio, fogueiras e muitos outros produtos que podem ser personalizados de acordo com o gosto do cliente”.

Ouça a reportagem completa.