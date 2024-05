Prefeitura de Campina Grande lança 9ª Edição da Campanha de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes

Na manhã desta terça-feira (28) a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Comitê Gestor, que reúne, além da Secretaria de Assistência Social (Semas), as Secretarias de Educação (Seduc), Saúde (SMS), Cultura (Secult) e de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), realizou o lançamento da 9ª Ação Intersetorial, que ocorre no Parque do Povo e Distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista.

O evento reuniu diversas autoridades ligadas à causa, além de equipes de vários serviços da Prefeitura, que atuam durante a campanha, que tem como principal objetivo, o Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e outras violações, como trabalho infantil, mendicância, consumo de bebidas alcoólicas, além de violência física e psicológica, durante os festejos juninos.

Em 2023, no Brasil, mais de 2.500 crianças foram resgatadas em condições de trabalho infantil e exploração sexual. Na oportunidade, o Ministério Público do Trabalho também lançou a campanha ‘#Chega de Trabalho Infantil’, que reforça ainda mais a necessidade de combater esse tipo de violação, especialmente no período de festas, mas, sobretudo, durante todo o ano.

“A Ação Intersetorial é sinônimo de proteção durante o São João, que é uma festa mas é também momento de nos preocuparmos e estarmos atentos para proteger as crianças de todo mal, como o uso de entorpecentes, exploração infantil, crianças perdidas ou abandonadas, e todas as nuances que podem surgir”, comentou Perilo Lucena, juíz titular da Vara da Infância e Juventude.

A iniciativa acontece de forma colaborativa, entre as secretarias do Comitê Gestor, além Conselho Municipal de Defesa e Direito da Criança e do Adolescente; Ministério Público do Trabalho (MPT); e a Vara da Infância e Juventude.

O procurador do Ministério Público do Trabalho, Marcos Almeida, falou sobre a importância do engajamento entre os setores para a construção dessas políticas públicas.

“A construção da Ação Intersetorial é muito importante. O Ministério Público do Trabalho se engaja, juntamente com outros setores como a Semas, nessa perspectiva de garantir todos os direitos da criança e do adolescente e esse tem sido um grande desafio”, disse o procurador.

A SEMAS conta com cerca de 90 colaboradores, que desenvolverão trabalho direto em espaços como o Parque do Povo e Distritos.

Este ano, a campanha também deve contar com uma sala especialmente preparada para receber crianças e adolescentes, enquanto aguardam os pais ou responsáveis.

“É um momento de celebração, enquanto gestor da Semas, realizarmos essa importante campanha em parceria com tantos órgãos, combatendo o trabalho infantil e à exploração sexual. Nós estamos aqui atentos, com um grupo grande de abordadores, para combater essas práticas”, assegurou o secretário de Assistência Social, Fabio Thoma.

O evento contou com a apresentação de várias atrações culturais, à exemplo da banda fanfarra ‘Treze de Julho’ e grupo de dança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, do Cras – Bodocongó (Semas); das cantoras mirins Mirela e Stefani, do Instituto dos Cegos; além da poetisa Anne Karolynne, que cantou e fez o lançamento do cordel da Campanha #ChegadeTrabalhoInfantil.