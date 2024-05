Prefeitura de Campina Grande anuncia ações para O Maior São João do Mundo

Campina Grande vai realizar, a partir desta quarta-feira, 29, a maior edição d’O Maior São João do Mundo de sua história.

A expectativa otimista é do prefeito Bruno Cunha Lima, que, na manhã desta terça-feira, 28, concedeu uma entrevista coletiva na Fundação Parque Tecnológico da Paraíba.

Ele detalhou como as diversas pastas do governo municipal atuarão para garantir o êxito do mais importante evento turístico do interior do Brasil.

O prefeito destacou, de início, a total integração entre secretarias, coordenadorias e demais órgãos municipais para o sucesso da programação junina.

Ressaltou ainda o empenho e a rigorosa política de planejamento adotada pela gestão, com o objetivo de proporcionar aos turistas a melhor experiência possível, pois o evento é um importante gerador de empregos e renda para o município.

Segundo ele, a expectativa é que circulem na cidade, durante mais de 30 dias de festa, recursos na ordem de R$ 500 milhões.

Além disso, estão programados 16 voos diários para Campina Grande durante o período do evento, o que vai favorecer a superlotação dos hotéis e aquecer outros segmentos econômicos, como bares, restaurantes, comércio e serviços em geral.

Por conta disso, o prefeito enfatizou a importância do intenso trabalho a ser executado por parte das diversas pastas da administração, garantindo assim serviços da mais alta qualidade para turistas e campinenses.

Já durante explanação sobre o projeto junino, realizada no auditório da Fundação Parque Tecnológico, vários auxiliares do prefeito também apresentaram detalhes da atuação das suas respectivas pastas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, ressaltou a importância do evento para a projeção turística de Campina Grande nos cenários nacional e internacional, destacando o empenho da secretaria para que a economia local viva mais um importante momento de aquecimento.

Também falou o coordenador de Turismo, Pablo Jatobá, ressaltando o empenho em divulgar o evento e atrair um número crescente de turistas para Campina Grande.

O secretário chefe de Gabinete, Marcos Alfredo, ressaltou o papel a ser cumprido pelos órgãos ligados a sua pasta.

Em sua visão, todos os setores se desdobrarão no sentido de proporcionar um evento inesquecível para a comunidade e os turistas.

Em seguida, a coordenadora da Mulher, Talita Lucena, destacou que a prefeitura realizará mais uma vez a campanha “Forró Sim, Assédio Não”, com o propósito de zelar pela integridade das mulheres durante os festejos, numa ação que conta com o apoio da sociedade, graças ao trabalho voluntário de vários profissionais, a exemplo de advogadas e psicólogas.

Por sua vez, o comandante da Guarda Civil Municipal, Roberto Alcântara, relatou que guarnições estarão presentes em áreas como o Parque do Povo, Parque Evaldo Cruz e Distritos, tendo o propósito de contribuir para um evento mais seguro e de proteger o patrimônio público. Segundo ele, cerca de 40 agentes atuarão em cada noite da programação junina.

Quem também falou foi o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior, que apresentou vídeo sobre como será o trabalho dos mais de 400 profissionais de saúde preparados para dar assistência aos forrozeiros durante a programação.

Ainda prestou informações sobre o pronto socorro que funcionará no Parque do Povo e muitas outras ações nas demais áreas da cidade.

Da sua parte, o secretário de Obras, Joab Machado, apresentou como grande destaque para o evento a ampliação da área do Parque do Povo, o que vai elevar a capacidade de público na área em quase 20 mil pessoas, como também a concretização da sonhada interligação entre o famoso “Quartel General do Forró” e o Parque Evaldo Cruz, gerando mais atrativos turísticos para Campina Grande.

Já em nome da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos falou o superintendente Victor Ribeiro.

Ele confirmou a gratuidade do sistema de transportes coletivos para os campinenses no período de 29 de maio a 30 de junho, a partir das 19h, o que representa mais um grande incentivo para os festejos juninos e a própria economia local.

A STTP terá um efetivo formado por mais de 150 profissionais, entre agentes de trânsito, fiscais de transportes e outros colaboradores atuando durante o período do Maior São João do Mundo 2024.

Serão mais de 2.300 escalas de trabalho, divididas nas mais diversas frentes, entre elas ações de rua e monitoramento.

Também estiveram presentes outras autoridades municipais, a exemplo dos secretários Felix Araújo Neto (Seplan), Fábio Thoma (Semas), Dorgival Vilar (gerente de ações governamentais), Mariana Damasceno (Executiva da Secob), Denilson Farias (Urbema), Emerson Cabral (presidente da Amde), além do empresário Divaildo Junior (SindCampina), professores Nilton Silva e Nadja Oliveira (direção da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba) e muitas outras autoridades.

*vídeo: ParaibaOnline