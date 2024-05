Energisa entrega primeira etapa da nova iluminação no Açude Novo

A Energisa Paraíba, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, concluiu essa semana a primeira etapa do projeto de Eficientização Energética do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

Ao todo, a previsão de redução de custos para a cidade, após a conclusão do projeto, é de aproximadamente R$ 60 mil reais/ano e 160 MWH/ano em energia.

Com um investimento total na ordem dos R$ 364 mil, nesta primeira fase, que será inaugurada para receber o maior São João do Mundo, serão entregues parte das mais de 300 luminárias e refletores que serão instaladas em todo Açude Novo.

O projeto de eficientização energética, foi executado pela Energisa, em parceria com prefeitura do município, por meio do programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Para o diretor-presidente da Energisa na Paraíba, Márcio Zidan, “a nova iluminação do Açude Novo é motivo de muita alegria, por trazer benefícios a toda à população e consolidar ainda mais nossa parceria com Campina Grande; Já realizamos projetos de iluminação e eficientização no Açude Velho e Parque do Povo, além de várias outras iniciativas que trazem benefícios a população. Estamos muito felizes de poder fazer mais esse importante entrega ao município”, afirma ele.

Não é a primeira vez que a Energisa Paraíba e a Prefeitura de Campina Grande, firmam parceria em prol do desenvolvimento da cidade.

Em 2023 foi entregue a nova iluminação do Açude Velho, do Hospital Pedro I e das praças Clementino Procópio e Do Portal, com R$ 250 mil em investimentos.

Já em 2022, foi entregue a nova iluminação do Parque do Povo, onde foi investido cerca R$ 295 mil, aplicados pela concessionária de energia, na instalação de 98 refletores de LED e substituição de lâmpadas antigas por luminárias mais modernas.

O Programa de Eficiência Energética está alinhado com os compromissos ESG do Grupo Energisa (sigla para social, ambiental e governança) e tem como objetivo difundir o uso eficiente da energia elétrica por meio de projetos inovadores.

Serão beneficiados projetos de promoção do consumo consciente de energia no poder público, hospitais, escolas, faculdades, iluminação pública, organizações sociais.