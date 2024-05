No último sábado (25), o projeto “Na Feira Tem”, integrado ao “Campina, São João o ano inteiro”, teve mais um capítulo escrito na história da Feira Central de Campina Grande. O programa é uma organização da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo, a ação teve início em 13 de abril deste ano.

O projeto é realizado todo último sábado de cada mês, que visa promover a valorização e a preservação das diferentes manifestações culturais, além da inclusão e diversidade. O evento trouxe em mais uma etapa, as seguintes atrações: Ana Paula – Mulheres na Sanfona e a Quadrilha Expressão Junina.

Ana Paula Sanfoneira (foto) representa as mulheres há mais de 25 anos, com o instrumento musical que virou sua paixão: a sanfona. Ela abrilhantou aos feirantes e ao público em geral com muito forró. “Venho de uma família de forrozeiros e meu pai tocava sanfona e desde criança acompanho-o. Daí surgiu esse interesse pela música e pela sanfona”, reitera.

Já a “Quadrilha Expressão Junina” fez uma apresentação com muita animação para o público presente. O diretor da quadrilha explica: “A quadrilha surgiu da reunião de amigos e já são 10 anos viajando e se apresentando por toda Paraíba”.

A agenda de apresentações da quadrilha segue superaquecida. No mês de junho, já tem agenda com data marcada: dia 6 em Pedra Lavrada, dia 11 é a vez do Quadrilhódromo e dia 23, no Parque do Povo.

O público acompanhou tudo, bem atento e bastante satisfeito em apreciar arte e cultura na Feira Central. Marilene Santos está há 60 anos na feira e gostou do que viu. “Sempre é bom ter eventos como esse aqui na Feira, movimenta o comércio”, reforça.

O projeto seguirá firme e com muito fôlego. No dia 29 de junho, no ápice das festas juninas, o forró e a animação ficam por conta do Trio Forró Borborema e mais uma vez da Quadrilha Expressão Junina.

*Reportagem: Lúcio Lima/ Fotografia: Amanda Suêlha/ Editoria: Eduarda Queiroz