O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) participou ativamente neste sábado da programação que deu início aos eventos do Maior São João do Mundo em Campina Grande.

Ele esteve na Vila do Artesão e no distrito de Galante, acompanhado da esposa Ana Claudia.

Na Vila do Artesão, local construído por Veneziano quando foi prefeito da cidade, de 2005 a 2012, o senador visitou os chalés e conversou com artesãos e visitantes.

Para o São João de Campina Grande, Veneziano intermediou R$ 6,7 milhões, incluindo recursos de patrocínio para o evento e emenda destinada às quadrilhas juninas.

Ainda na Vila do Artesão, o senador acompanhou parte do show ao vivo do cantor Fabiano Guimarães, junto do prefeito Bruno Cunha Lima e de sua esposa Juliana; e do também Senador Efraim Moraes (União Brasil).

Depois, Veneziano e Ana Claudia seguiram para o distrito de Galante, que este ano recebeu uma estrutura mais arrojada e uma maior e mais diversificada programação de atrações. Ele passeou pela estrutura da festa, dançou forró, conversou com as pessoas e posou para fotos.

“Fico muito lisonjeado com as inúmeras demonstrações de carinho que recebemos. Dos artesãos, que fizemos questão de priorizar em nossa gestão enquanto prefeito; e das pessoas em geral. E ao povo de Galante, que tão bem tem nos recebido. Parabéns ao prefeito Bruno e a todos da gestão municipal pelo zelo e dedicação em fazer uma festa tão bonita”, assinalou Veneziano.