A Prefeitura de Campina Grande iniciou na tarde deste sábado, 25, a programação oficial do São João na Vila do Artesão. O evento lotou as dependências da Vila, com centenas de pessoas prestigiando os shows musicais e as manifestações culturais. Além do grande público campinense, o local recebeu muitos turistas. Com a recente revitalização da Vila do Artesão, que recebeu uma nova área para shows, os visitantes poderão desfrutar de um espaço ampliado e mais confortável. Logo no primeiro dia, a festa já mostrou que é sucesso, como tem sido nos últimos anos.

O prefeito Bruno Cunha Lima e o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, deram início à programação oficial do São João na Vila do Artesão. O evento foi prestigiado com a presença de autoridades, a exemplo do vice-presidente do Senado, senador Veneziano Vital do Rêgo, e do também senador Efraim Filho.

O prefeito Bruno Cunha Lima ressaltou a relevância cultural do São João da Vila do Artesão para Campina Grande. “Não poderia ser diferente. Temos a alegria de fazer isso aqui juntos, participando desse momento que passa pela ressignificação da Vila do Artesão. É um apoio a uma das mais fortes expressões da nossa cultura, que é o nosso artesanato, o nosso comércio. Quero através de Emerson Cabral, e de todo o time da Amde, deixar um abraço para todos e expressar a alegria de dar o pontapé oficial no Maior São João do Mundo. Esse é um momento importante também pela inauguração da revitalização da Vila do Artesão e pela inserção, cada vez maior, da Vila na programação do São João”, declarou o prefeito.

Emerson Cabral também expressou sua gratidão aos presentes e destacou a importância do evento, agradecendo a todos que prestigiaram o evento, à equipe da Amde e, muito especialmente ao prefeito Bruno Cunha Lima e ao senador Efraim Filho.

O senador Efraim Filho elogiou os investimentos e ações realizadas na Vila do Artesão. “É uma alegria estar hoje ao lado do nosso prefeito Bruno Cunha Lima, ao lado de Emerson Cabral, que fez um belo trabalho e, por isso, meus parabéns. Já vimos que é um São João muito bem cuidado, que está empolgando cada cidadão de Campina, cada turista, cada amante do forró. Tudo está sendo bem preparado para ser o maior e o melhor de todos os tempos. Campina Grande tem essa vocação. É a identidade do nosso povo, da nossa terra, da nossa gente”, disse o senador.

“Estou muito feliz por estar aqui, ao lado do prefeito Bruno Cunha Lima e do senador Efraim Filho, na Vila do Artesão, que tem sido mantida com organização e todos os cuidados devidos. Hoje estamos dando os primeiros passos para a grande edição do Maior São João do Mundo 2024, que eu acredito que será a edição mais bela, mais organizada e com mais segurança, principalmente pela ampliação do Parque do Povo. Então, vamos curtir, pois serão 33 dias de festa com muito forró”, destacou o senador Veneziano Vital.