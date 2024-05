Casa cheia na área de show do distrito de Galante neste domingo

A programação do segundo dia de prévia d’O Maior São João do Mundo foi a diversão neste último domingo de maio para o grande público que compareceu ao distrito de Galante, neste dia 26. O evento começou às 10h, com a apresentação de Lord Vinne.

A plateia foi chegando aos poucos e havia aumentado de forma significativa quando Bob Léo subiu ao palco, às 12h30. E Galante já estava com a área de show lotada quando a última atração, Brasas do Forró, iniciou o show às 15h15. Ao som de clássicos do repertório forrozeiro, o vocalista Assum Preto fez o público cantar e dançar ao longo de todo o show.

A dona de casa Raquel Deise Felix da Silva, saiu do bairro do Itararé para Galante porque queria assistir ao show de Brasas do Forró. Chegou cedo e ficou próximo ao palco, onde conseguiu aproveitar de perto e com espaço para dançar. “Eu vim por causa de Brasas e estou achando ótimo, maravilhoso. Ficou com mais espaço e a estrutura melhorou”, disse.

Forró com chapéu e sombrinha

Mesmo diante de uma temperatura de 30 graus, crianças, jovens, adultos e idosos não se intimidaram. Protegidos com chapéus e sombrinhas, todos caíram no forró.

A aposentada Carminha Pereira, de 68 anos, chegou na festa com o acessório, mas parou para comprar uma para a prima. “Eu já trouxe de Campina, mas minha prima não, e veio comprar porque tá muito quente e a gente precisa também proteger a cabeça e sem perder o estilo”, justificou.

Como dona Carminha, outros visitantes buscaram o mesmo produto, ajudando no faturamento dos comerciantes. “Vendi uma quantidade boa. Hoje foi mais porque tem mais gente e porque o sol está forte. Já foram mais de 20 entre 12h e 14h30. O povo já chega dizendo que está quente”, relatou o vendedor Afonso Alvino.

A festa em Galante foi boa para os comerciantes e uma extraordinária alternativa de diversão para quem trabalhou no sábado e não pôde ir para Galante no primeiro dia de prévia, mas assegurou a presença neste domingo, como foi o caso do atendente de telemarketing, Daniel Clementino, que saiu do bairro do Catolé, com cinco amigos, para a festa no Distrito.

“Hoje, na minha folga, cheguei às 10h30 e só vou embora quando encerrar. Já é tradição. Todo ano a gente vem e esse ano está melhor do que o ano passado, tanto a programação quanto a estrutura”, elogiou.

A aposentada Maria Josefa, de 72 anos, saiu de Nazaré da Mata com cerca de 30 pessoas integrantes do Grupo de Turismo Simbá. A ideia era aproveitar o dia todo no Distrito. “Chegamos às 8h e vamos embora depois das três. Todo ano a gente vem e como temos muitos lugares para visitar, quisemos vir logo para Galante”, afirmou.