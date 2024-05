Maior São João do Mundo: Vila do Artesão inicia programação junina

A Vila do Artesão de Campina Grande dá início à programação junina do “Maior São João do Mundo 2024” nesta sexta-feira, 24 de maio, a partir das 17h.

O evento de abertura contará com apresentações dos artistas Amazan e Fabiano Guimarães, que se apresentarão na nova área construída especialmente para shows e eventos culturais. A transmissão dos shows será feita pela rádio Campina FM, através do programa “Estúdio 93”, além das redes sociais da @campinafm e @viladoartesaocg.

No sábado, 25 de maio, a programação começa mais cedo, às 12h, e segue até às 18h. Fabiano Guimarães retorna ao palco, desta vez acompanhado pela Banda Palov. A transmissão do sábado ficará a cargo da TV Nordestina, com Abílio José, e do Instagram oficial da Vila do Artesão.

Além das atrações musicais, a Vila do Artesão oferece uma ampla gama de apresentações culturais e comidas típicas da região. De acordo com Emerson Cabral, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) e responsável pela administração da Vila, os visitantes poderão desfrutar de uma rica culinária regional.

“As pessoas que chegarem lá vão poder usufruir de nossa rica culinária. Há restaurantes com um cardápio variado, com comidas típicas sendo oferecidas neles e também nos quiosques novos que foram criados lá, então vai ter canjica, pamonha, milho verde, são várias opções, vale muito a pena conferir”, disse Emerson Cabral.

O evento de abertura também promete atrair a atenção de diversas autoridades de Campina Grande. O prefeito Bruno Cunha Lima estará presente, assim como os senadores Veneziano Vital do Rêgo e Efraim Morais, o deputado Eduardo Carneiro, e o deputado Romero Rodrigues, que deverá comparecer rapidamente ao evento devido a outro compromisso familiar.

A programação junina da Vila do Artesão é parte essencial das celebrações do Maior São João do Mundo, oferecendo aos moradores e turistas uma experiência cultural rica e autêntica. Com shows ao vivo, comidas típicas e apresentações culturais, a Vila do Artesão se consolida como um dos principais pontos de encontro durante as festividades juninas.