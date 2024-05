A tradicional Corrida da Fogueira, que faz parte da programação do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, completa este ano sua 41ª edição. A prova, que acontece no dia 16 de junho, terá um percurso plano de 3 km, 5 km e 10 km, com largada e chegada no ginásio “O Meninão”, no bairro Dinamérica.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site www.contraorelogio.com.br, com um limite de mil atletas.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (22), o coordenador da corrida, Bruno Mendes, destacou a importância do evento para a cidade e para os amantes do esporte.

– A corrida da fogueira acontece há 41 anos. Esse ano acontece no dia 16 de junho para os corredores de Campina Grande e os turistas que querem conhecer a cidade e ter essa experiência da corrida – frisou.