O Memorial do Maior São João do Mundo foi inaugurado nesta terça-feira, 21, com um acervo completo sobre o São João de Campina Grande.

Localizado no Piso E2 do Partage Shopping, o Memorial é aberto ao público de forma gratuita e conta a história e evolução do São João da Rainha da Borborema através de mais de 200 objetos, entre documentos, fotografias, maquetes e esculturas.

A curadora do Memorial, professora Clea Cordeiro, destacou à reportagem do Instante Junino sobre o amor pela festa e como o acervo começou a ser montado. Assista: