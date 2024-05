Governo realiza capacitação para incentivar vendas no São João de Campina Grande

O Governo do Estado promoveu, nessa terça-feira (21), uma capacitação gratuita sobre alimentação comercial, com o objetivo de aprimorar a apresentação dos pratos comercializados em eventos, durante os festejos juninos de Campina Grande.

O workshop foi promovido através da parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Empreender PB, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande e Interior da Paraíba (SindCampina), IFPB e a Uninassau.

A oficina, realizada no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, em Campina Grande, foi ministrada pelos professores de gastronomia Júlio César Vilar e João Guilherme Freitas, e contou com a participação de mais de 80 comerciantes que irão trabalhar no Parque do Povo, Salão do Artesanato e espaços de comercialização das festividades juninas.

De acordo com a secretária da Setde, Rosália Lucas, a capacitação contribui para o profissionalismo do evento.

“Diante da identificação desta necessidade e focados na elevação da qualidade da culinária comercial, proporcionamos uma oficina aos comerciantes que operam nos festejos juninos e buscam aprimorar o atendimento aos campinenses e turistas do Maior São João do Mundo”.

O grupo, composto pelos beneficiários do programa Empreender e integrantes das associações locais, aprovou a ação.

“O trabalho dos comerciantes que atuam na festa é fundamental para a satisfação do visitante e com esta ação o Governo e entidades parcerias dão um passo a mais para melhorar o atendimento prestado pelos barraqueiros que fazem o evento ao longo dos 30 dias de junho, parabenizo a todos os envolvidos neste momento de aperfeiçoamento tão necessário e importante”, observou o representante da Associação dos Comerciantes do Maior São João do Mundo, Lucinei Cavalcanti.