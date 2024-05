Comerciantes estão em contagem regressiva para o São João no Parque do Povo

A chegada dos festejos juninos é benéfica não só para a economia de Campina Grande, mas também para os comerciantes da cidade, que junto dos shows, tradições e amor, fazem o Maior São do Mundo acontecer.

Em contagem regressiva para os 33 dias de festa no Parque do Povo, os comerciantes já se preparam para trabalhar em suas barracas.

A montagem das barracas já está em sua fase final.

Risonalda Pereira é proprietária da “Barraca da Sorriso” e trabalha há 26 anos no São João do Parque do Povo, período importante para sua renda: “O meu comércio lá é maravilhoso e de muito movimento, não só com os meus clientes, que são daqui, como muitos turistas que vêm conhecer o Maior São João do Mundo.”

A animação de Risonalda é tanta que ela nos conta que vem fazendo as decorações para sua barraca: “Venho trabalhando muito no meu comércio, dessa forma, estou conseguindo comprar tudo para a minha barraca no Parque do Povo. Venho comprando tecidos, fiz meus próprios lustres e todas as decorações para receber minha barraca com tudo pronto”, contou.

Já Marluce Silva, trabalha há 30 anos com o “Quiosque da Amizade” no Parque do Povo. Ela compartilha que está com as expectativas altas e vai trazer um espaço maior para receber os clientes: “Nosso São João é uma festa conhecida em todo o Brasil, é um período bom para todos que fazem parte e uma renda extra que ajuda todos os comerciantes da nossa cidade.”

Everton Martins, dono do “Boteco do Seu Zé”, vai para o seu terceiro ano no Parque do Povo e diz que se prepara com bastante antecedência:

“Nos preparamos 2 meses antes, já que durante os 30 dias de Parque do Povo ficamos focados lá. Nossa barraca serve a maior caipirinha, então precisamos produzir os descartáveis, que são personalizados, encomendar frutas aos fornecedores e montar a equipe de barmans e garçons. Pensamos em toda logística de venda e de preparo para atender o máximo de clientes possíveis”.

A Arte Produções, empresa encarregada por montar as barracas, também é responsável por toda a estrutura da festa.

As expectativas para essa temporada são altas e os comerciantes estão animados para recepcionar a todos por mais um ano, com sorriso, caipirinha, amizade e com o amor que faz o coração bater mais forte no São João.

*com informações do repórter junino