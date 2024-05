Poderão ser doados equipamentos eletrônicos em bom estado de conservação ou necessitando de conserto. Os itens serão avaliados e passarão por manutenção para serem utilizados no Campina Social Play, projeto de iniciação à robótica destinado aos alunos do ensino fundamental da rede municipal.

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), está lançando a campanha São João Tech. A iniciativa visa incentivar o descarte adequado de materiais e lixo eletrônico, promovendo o reparo e reaproveitamento desses itens para uso em projetos da própria secretaria.

A campanha tem como objetivo engajar os cidadãos na contribuição significativa para o meio ambiente e o município. A população é incentivada a doar equipamentos eletrônicos, como os celulares, tablets, computadores e outros objetos que estejam em bom estado de conservação ou necessitando de conserto. Após a coleta, esses itens passarão por uma avaliação e manutenção. Os equipamentos recuperados serão utilizados no Campina Social Play, um projeto de iniciação à robótica destinado aos alunos do ensino fundamental da rede municipal.

As doações podem ser feitas na sede da SECTI, localizada na rua Santa Clara, no primeiro andar do prédio onde funciona o Sine Municipal, em frente ao Açude Novo. O horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira.

Quem não puder comparecer pessoalmente ao local de coleta, a SECTI oferece a possibilidade de realizar a coleta diretamente na residência ou empresa do doador. Para isso basta entrar em contato pelo número de WhatsApp (83) 98831-4447 ou pelo Instagram @secti.cg, informando os equipamentos a serem doados e agendando uma data e horário para a coleta.

O diretor administrativo da SECTI, João Eduardo Cândido, ressaltou a importância desta campanha. “Além de cuidar do meio ambiente estaremos proporcionando ações educativas, através de nossos projetos. É uma oportunidade para a população realizar o descarte correto desses materiais e contribuir para uma cidade cada vez mais sustentável.”

A Secretaria convida todos os cidadãos de Campina Grande a participar desta campanha, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a inclusão digital na comunidade.