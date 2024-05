A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), recebeu na tarde desta terça-feira (21), os trabalhadores que foram selecionados para os serviços de limpeza e manutenção durante a realização d’O Maior São João do Mundo.

Serão 240 auxiliares de serviços gerais, 30 fiscais de apoio, 55 catadores de materiais recicláveis e 3 encarregados, totalizando 328. Além deles, a relação para o quadro de reserva é formada por 100 auxiliares, 40 fiscais e também 1 encarregado.

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sargento Neto, juntamente com Jomeris Tavares, diretor do Departamento de Limpeza Urbana, conversaram com todos os presentes, passando as primeiras orientações e informando sobre os contratos temporários que começam a ser assinados nesta terça-feira.

“Estamos dando boas-vindas para essas pessoas que vão contribuir para a limpeza do maior e melhor São João do Mundo e o mais limpo do mundo. Essa foi uma convocação do nosso prefeito Bruno Cunha Lima, que determinou que a Sesuma viesse a fortalecer a equipe de limpeza, trabalhando 24 horas durante todo esse São João. Também com a limpeza urbana em Catolé de Boa Vista, Galante e São José da Mata e mais de 200 agentes de limpeza só no Parque do Povo, mantendo tudo limpo. Os contratos, inclusive, estão sendo assinados com o valor equivalente ao salário mínimo vigente no país”, explicou Sargento Neto.

O diretor do Departamento de Limpeza Urbana, Jomeris Tavares, falou que a principal orientação é atender bem ao turista, com muito respeito, começando no próximo final de semana, no distrito de Galante.

“Teremos em torno de 130 funcionários no período diurno e 180 no período noturno a partir do próximo sábado para iniciar a limpeza no distrito de Galante. Em seguida, daremos continuidade aos festejos também no Parque do Povo, no dia 29 de maio. Estamos felizes e animados com toda essa organização”, informou Jomeris.

Dona Gilvanete Silva, do bairro do Monte Castelo compareceu à reunião para ouvir as orientações. Ela trabalha nos festejos juninos, na limpeza dos banheiros, há cerca de 24 anos e falou animada o que espera do São João deste ano.

“A expectativa para esse ano é que vai ser bom demais, principalmente depois que aumentaram o espaço no Parque do Povo. Vai ser muito trabalho, mas vale a pena, pois a gente sempre se diverte também com os turistas”, disse dona Gilvanete.

Aos 240 auxiliares de serviços gerais, aprovados e convocados, serão atribuídas atividades de varrição, catação de sacos plásticos, pintura de meio-fio e a higienização de áreas públicas no Parque do Povo, áreas adjacentes e nos distritos de Galante e São José da Mata.

Já o pessoal de apoio, num total de 30, terá como atribuição apoiar a fiscalização de postura para disciplinamento do comércio informal. Os recicladores também atuarão nestas áreas.