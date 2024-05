Prefeitura de Campina Grande realiza reunião do Casamento Coletivo 2024

Dando continuidade ao calendário de atividades de preparação dos casais inscritos no Casamento Coletivo 2024, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), vai realizar nesta quarta-feira, 22, a segunda reunião e o primeiro ensaio geral para o “dia do sim”.

A reunião com os noivos acontecerá no Teatro Municipal Severino Cabral, a partir das 19h, onde serão esclarecidas dúvidas e informado o cronograma das próximas atividades que antecedem ao matrimônio.

Na quinta-feira, 23, a partir das 19h, está marcado o primeiro ensaio geral na Pirâmide do Parque do Povo, local onde acontecerá o Casamento Coletivo. Na oportunidade, os casais farão o reconhecimento do espaço, orientados pela equipe da Secult.

Casamento Coletivo

Considerado o maior evento cultural d’O Maior São João do Mundo, o Casamento Coletivo será realizado, como manda a tradição, na Pirâmide do Parque do Povo, no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados, em um dos momentos mais memoráveis da festa, que neste ano celebra os 160 anos da Rainha da Borborema.

Em três décadas de tradição, o Casamento Coletivo já uniu mais de 2,5 mil casais.

A celebração civil, que tem caráter sociocultural, democratizando o acesso ao enlace a quem mais precisa, será feita de forma repaginada, mas sem perder a tradição.

Vale lembrar que os noivos inscritos têm acesso, de forma gratuita, a todas as etapas do matrimônio até o grande dia

. Os preparativos envolvendo a papelada do cartório, a decoração da cerimônia, as vestimentas dos noivos, a maquiagem e o cabelo, entre outros, são disponibilizados e custeados pela Prefeitura de Campina Grande.