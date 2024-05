No último sábado ocorreu mais um ´aquecimento´ para a edição deste ano do Maior São João do Mundo.

Houve mais um evento da 24ª edição do programa Momento Junino, da TV Borborema, sempre começando no horário do meio-dia.

No total, serão dez sábados com muito forró. Mais de 30 atrações, além das quadrilhas e grupos folclóricos.

Curta no Instagram do ParaibaOnline alguns momentos do último sábado.

Aproveite e nos siga na rede social: @paraiba_online

Acesse aqui:

https://www.instagram.com/reel/C7HfdT4ubfq/?igsh=azg3cDk4N2g5cWk4

https://www.instagram.com/reel/C7HY3KROoYh/?igsh=MTRvYWVqMnlzNXRtMA==

Tem muito mais vídeos: é só procurar no nosso Instagram!