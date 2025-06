PL anuncia que Cabo Gilberto disputará vaga ao Senado em 2026

Na última quinta-feira (12), o Partido Liberal anunciou que o deputado federal Cabo Gilberto não dará seguimento à sua campanha de reeleição à Câmara, mas sim disputará uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026, ao lado de Sérgio Queiroz.

Em entrevista à imprensa na manhã desta sexta-feira (13), o presidente estadual do partido, Marcelo Queiroga, afirmou que a decisão faz parte de uma estratégia do PL para ampliar sua presença no Senado.

“É uma estratégia que o partido adota, tendo em vista que o deputado Cabo Gilberto Silva possui grande popularidade e está fortemente identificado com nossa agenda. Temos duas vagas para o Senado, e Sérgio Queiroz já foi lançado pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito provavelmente, ele contará com o deputado Cabo Gilberto como companheiro de chapa”, destacou.