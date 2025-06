O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos), avisou por meio das redes sociais, que já entrou em contato com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), na manhã desta sexta-feira (13) e garantiu que está atento para trazer o gestor de Israel com segurança ao Brasil.

O prefeito está em Israel, onde foi participar de um encontro internacional com agentes públicos, mas o grupo foi surpreendido com um ataque a bomba do Irã, cujos países estão em conflito desde 2023. Houve uma trégua de 15 meses, mas agora entraram em uma nova fase de intensificação nas primeiras horas desta sexta-feira, 13.

Cícero juntamente com outros participantes do evento internacional, que trata da segurança cidadã e desenvolvimento sustentável, estão em um bunker localizado nos arredores da cidade de Tel Aviv. O prefeito paraibano está no aguardo da ajuda do presidente da Câmara dos Deputados e da embaixada brasileira para retornar ao Brasil

“Falei há pouco com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena e com o chanceler Mauro Vieira. A Câmara está atenta para garantir a segurança e o retorno de todos que estão em Israel”, destacou Hugo Motta.