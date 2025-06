O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), comentou com a imprensa na manhã desta sexta-feira (13), sobre o clima tenso que está vivenciando em Israel, onde foi participar de um encontro internacional com os outros agentes políticos, após agravamento do conflito com o Irã.

O prefeito paraibano está em Israel participando do Muni Tour 2025, um programa de cooperação internacional que reúne chefes de governos locais e autoridades de países de língua portuguesa com foco em segurança cidadã e desenvolvimento sustentável.

Apesar do susto, Cícero conta que ele e os outros estrangeiros estão sendo mantidos em segurança dentro de um bunker (abrigo contra projéteis de guerra) nos arredores da cidade de Tel Aviv. O prefeito disse ainda que já haviam sido informados sobre o provável ataque e eles foram levados para um alojamento de uma universidade onde tem o abrigo.

Segundo ele, o aviso vem por meio de uma sirene e que ela já tocou por duas vezes durante a madrugada e que já foram avisados que há outras possibilidades de bombardeios.

“A notícia que nos chegou agora é que Israel conseguiu interceptar um míssil. Então, estamos no aguardo, entregando a Deus e tomando as providências. Somos em torno de 37 pessoas, sendo 18 brasileiros”, informou.

Cícero disse que o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos) está ajudando assim como a embaixada para o retorno deles ao Brasil e fez ainda um apelo ao governo brasileiro para agilizar o retorno dos brasileiros. O evento iria até o dia 18, mas por conta do conflito, o prefeito resolveu antecipar a sua volta.