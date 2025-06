Hugo Motta cobra simultaneamente liberação de emendas e ajuste fiscal

Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e a defesa de um ajuste fiscal: “Estamos tentando adiar o inadiável, não dá mais para empurrar sujeira para debaixo do tapete, porque está insuportável para o país essa condição”.

O mesmo Hugo Motta sobre atrasos na liberação de emendas por parte do Executivo: “Estamos praticamente no meio do ano e nenhuma emenda chegou a ser empenhada ou paga”.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/governador-joao-azevedo-admite-abreviar-mandato/