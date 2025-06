Governador afirma que Cícero é parceiro e está sendo ouvido dentro da base aliada

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), negou os boatos de que o prefeito de João Pessoa, Cìcero Lucena (PP), não estaria sendo ouvido dentro da base aliada sobre o processo de disputa nas eleições de 2026 e esse seria um dos motivos de o prefeito está partindo sozinho como pré-candidato à sucessão.

Azevêdo lembrou que o prefeito da Capital é parceiro e foi a base do governo estadual que o apoiou nas eleições de 2020 para prefeito de João Pessoa. “Ele continua sendo ouvido. Muitas vezes, a imprensa faz leitura equivocada, infelizmente. Nós estamos no mesmo processo de construção dessa chapa com muita tranquilidade”, esclareceu.

O governador destacou ainda que o seu grupo político tem o objetivo comum de continuar fazendo com que a Paraíba se desenvolva mais ainda do que já se desenvolveu ao longo de sua gestão”, externou durante entrevista concedida à imprensa nessa quarta-feira.