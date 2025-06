Deputado reclama que não é ouvido dentro do Republicanos e pode deixar a legenda

O deputado Jutay Meneses fez uma reclamação pública em relação à atuação do seu partido, o Republicanos, que, segundo ele, não tem ouvido os deputados estaduais da bancada quanto ao processo eleitoral de 2026. Ele afirmou que não tem sido chamado para participar das reuniões nas quais o partido discute a formação da chapa para as eleições daquele ano.

Segundo o parlamentar, apenas dois colegas têm sido ouvidos: o deputado Adriano Galdino, naturalmente, por ser o presidente da Assembleia Legislativa — “e nem poderia deixar de ser”, reconheceu — e o 1º vice-presidente, Filipe Leitão, que se filiou recentemente ao Republicanos, mas, segundo Jutay, já desfruta de regalias. “É o motorista do ônibus”, ironizou.

Para o deputado, assim como o presidente nacional do partido, Hugo Motta, lidera seus filiados, ele também lidera sua base aliada e, por isso, é necessário ouvir a todos. “Eu não deixo de ouvi-los. Eu dou a minha opinião, mas procuro escutar para ver se essa opinião reflete a realidade. E eu acho que está faltando isso. O partido precisa reunir todos os deputados, porque somos nós que levamos o nome do partido, e não apenas alguns”, criticou.

Apesar das insatisfações, Jutay Meneses afirmou que, por ora, não cogita deixar a legenda, mesmo não tendo os espaços que considera merecer no governo — como cargos em secretarias — nem a devida atenção do Republicanos. No entanto, não descarta a possibilidade de saída por uma questão de sobrevivência política nas eleições do próximo ano.

“Meu foco é a reeleição. Eu não estou mandando recado, porque o recado eu já dei pessoalmente. E digo isso também à própria base do governo: se eu não sou bem aceito, que me digam, porque eu sei o caminho da saída”, enfatizou.