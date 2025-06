Daniella Ribeiro convoca prefeitos para assinatura do Minha Casa, Minha Vida em Campina Grande

A senadora Daniella Ribeiro (Progressistas) fez a convocação nesta terça-feira (10) aos prefeitos paraibanos para a assinatura dos contratos relativos às propostas selecionadas por meio da Portaria 1310/24, do Minha Casa, Minha Vida.

A assinatura acontecerá no auditório da Superintendência da Caixa, em Campina Grande, na próxima sexta-feira (13), a partir das 9h30.

A senadora destacou a importância do momento para o desenvolvimento dos municípios e ressaltou a parceria com os prefeitos paraibanos. “Será um momento de celebração e de reafirmação do nosso compromisso com os municípios paraibanos como tem sido a todo tempo”, declarou.