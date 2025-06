Fala de Daniella Ribeiro sobre possivel desistência na reeleição repercute entre políticos

A senadora Daniella Ribeiro (PP) provocou repercussão nas lideranças políticas da Paraíba ao declarar, na última sexta-feira (06), que poderá não disputar as eleições de 2026 caso seu filho, o vice-governador Lucas Ribeiro (PP), assuma o governo do estado.

Em entrevista, Daniella pontuou que não vê espaço para dois membros da mesma família numa chapa majoritária, sinalizando a possibilidade de abrir mão da reeleição ao Senado para favorecer uma composição política mais equilibrada.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), classificou a declaração da senadora como “prudente”, destacando que essa postura contribui para manter a harmonia dentro da base aliada do governador João Azevêdo (PSB).

“Uma declaração muito tranquila, muito prudente. Tudo isso facilita a composição da base política do governador para que possamos ter uma chapa consensual”, avaliou Galdino.

O próprio vice-governador Lucas Ribeiro reforçou as palavras da mãe e afirmou que a decisão será tomada de forma tranquila, com diálogo coletivo entre as lideranças envolvidas.

“A gente já havia falado isso há muito tempo. Ela reafirmou algo que a gente já tinha deixado claro. Então, a gente tem que construir com todos que fazem parte desse projeto. Queremos que a Paraíba continue vivendo seu melhor momento, e isso é o que está no nosso foco”, disse Lucas.

O presidente estadual do Progressistas e ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, lamentou a possível saída da senadora da disputa, destacando sua importância e representatividade no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, ressaltou que movimentos desse tipo são comuns no jogo político.

“Ela tem sido uma senadora muito participativa, com prestígio, exercendo um trabalho extraordinário. Porém, se a decisão for para favorecer a unidade da chapa com Lucas no governo, ela deve ceder. Este é um momento de união, não de divisão”, afirmou.