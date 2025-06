Secretário trata como ‘ciumeira’ denúncias sobre uso da máquina do governo

O ex-presidente do PSB de João Pessoa, secretário de Planejamento Tibério Limeira, tratou como ‘ciumeira’ as denúncias de alguns deputados da própria base de que auxiliares do governo estariam usando a máquina administrativa em prol de futuras candidaturas em 2026. O próprio secretário teria sido um dos denunciados, muito embora, nada ficou explicitado.

Conforme Limeira, esse período pré-eleitoral, principalmente quando chega perto do fechamento do ciclo de oito anos, como é o caso do governador João Azevêdo, é natural que os ânimos fiquem um pouco mais exaltados, o que faz parte do processo.

“Não é a primeira vez que a gente está vendo isso, inclusive, recebi telefonema de uma deputado, vou preservar o nome, que disse a mim que antes de ser deputado foi secretário e passou pela mesma coisa que está acontecendo. Então, não chega a ser uma grande novidade”, destacou.

O secretário lembrou que todos conhecem o estilo do governador João Azevêdo e que, com a sabedoria que tem, vai conversando com os deputados e administrando essas situações.

“Em primeiro lugar é importante destacar que ainda são muito genéricas. Não tem nada específico. Em segundo, é que a denúncia advém de uma ciumeira que existe porque esses deputados foram apoiados por prefeitos e vereadores na campanha passada, mas agora têm novos candidatos nessa disputa. As relações políticas começam e terminam. É natural”, avaliou.