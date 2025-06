O prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino, falou sobre o rompimento com Emerson Panta, ambos do Progressistas, e disse que o ex-prefeito estava atrapalhando a gestão administrativa, daí a exoneração da Prefeitura. Segundo ele, existia uma dificuldade de conversar com Panta e que ao manter o mesmo secretariado, o ex-prefeito queria dar direcionamentos que divergiam dos dele como atual gestor.

“O entendimento tem que ser de um gestor. Não dá para duas, três pessoas estarem falando, se não a cidade não anda. A engrenagem fica um pouco sem saber o que fazer. E esse foi um dos principais fatos que fizeram com que eu realmente fosse à mídia para dizer que o prefeito era Jackson e que eu ia mostrar a minha capacidade como administrador. O povo espera de mim isso”, explicou.

O prefeito externou ainda que Emerson Panta estava levando o município de Santa Rita ao isolamento político, porque ele quer disputar uma vaga na Câmara Federal e estava afastando os entendimentos políticos com os parlamentares em Brasília. Por isso, conforme Alvino, o município estava ficando sem poder fazer as tratativas sobre repasse de emendas, e com o governo do Estado, com o qual a Prefeitura só tinha dois convênios..

Ele disse que teve que ir em busca do apoio dos deputados federais, independente das cores partidárias, foi em busca de emendas, de ajuda do governador João Azevêdo (PSB) porque o município de Santa Rita tem um potencial muito grande.

“A gente tem que deixar de lado as disputas políticas para trazer benefícios para a cidade”, disse, acrescentando ainda que nessa busca, o ex-prefeito teve dificuldades de entender que ele não estava apoiando nenhum deputado, mas, sim, buscando recursos e espaços para o município, assim como a sua ida ao governo, que trouxe um incômodo grande entre eles pelo fato de tirar Santa Rita do isolamento político e firmar parceria com João Azevêdo.