Branco Mendes denuncia uso da máquina pública por secretários estaduais

Na manhã desta terça-feira (03), o deputado estadual Branco Mendes (Republicanos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba para denunciar supostos abusos cometidos por secretários do Estado, que estariam se aproveitando da estrutura do governo para buscar apoio político com vista às eleições de 2026.

A denúncia não é isolada. Parlamentares como João Gonçalves (PSB) e Felipe Leitão (Republicanos) já haviam feito acusações semelhantes, inclusive mencionando a necessidade de uma investigação para esclarecimento dos fatos.

Durante entrevista à imprensa, Branco Mendes criticou o uso político da máquina pública por parte de alguns secretários estaduais. Segundo ele, essas atitudes geram desconforto dentro da própria gestão e precisam ser contidas.

“Há sempre alguns pontos negativos da parte de alguns secretários que usam do próprio poder para se locupletar politicamente e isso cria um mal-estar dentro do próprio governo. Tenho sempre dialogado com todos eles, levado isso ao conhecimento do governador, mas são coisas que realmente acontecem em toda administração”, declarou o deputado.