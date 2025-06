Lula faz apelo para fortalecimento da bancada governista no Senado em 2026

Durante o XVI Congresso Nacional do PSB, realizado na última sexta-feira (30), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo pela ampliação da base aliada no Senado Federal nas eleições de 2026.

Diante de lideranças políticas, Lula reforçou a importância de eleger senadores comprometidos com a democracia e com os avanços sociais do país. O presidente se dirigiu ao prefeito do Recife, João Campos, e o governador da Paraíba, João Azevêdo, ambos do PSB, como nomes que devem se colocar à disposição para a disputa.

“Em 2026, nós precisamos eleger senadores da República e precisamos ganhar a maioria do Senado, porque, senão, esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Nós precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia neste país”, declarou o presidente.

O apelo de Lula ocorreu no mesmo evento em que João Campos foi eleito presidente nacional do PSB. Durante entrevista à imprensa, o jovem prefeito reafirmou o compromisso de fortalecer o partido e ampliar sua presença em todo o Brasil.

“O PSB vai estar presente dentro daquilo que o povo espera e, principalmente, sentando na mesa eleitoral e ganhando a eleição. Temos projeção de crescimento da bancada federal, crescimento na presença do Senado Federal e o fortalecimento de candidaturas representando os quatro cantos do Brasil, e isso mostra a vida perene do partido. É um partido que está pronto para representar esse novo Brasil”, afirmou Campos.