Deputado expõe preocupação com a formação da chapa proporcional do PSB

O deputado federal, Gervásio Maia, ex-presidente do PSB, expôs a sua preocupação em relação a disputar à reeleição pelo PSB e admitiu todas as possibilidades, inclusive de sair da base socialistas, muito embora não deixe claro, mas espera que possa contribuir com o fortalecimento da chapa proporcional com a ajuda do governador João Azevêdo, agora presidente estadual da legenda.

“Eu tenho conversado muito com o governador da minha preocupação sobre a formação da chapa proporcional, e também sobre o protagonismo que o partido pode ocupar na chapa majoritária”, disse.

O parçamentar lembrou que, de última hora, conseguiram montar a chapa proporcional de 2022, que, segundo ele, “não foi uma Brastemp”, mas tiveram um resultado importante, tanto é que obtiveram a reeleição do governador João Azevêdo, a eleição de cinco deputados estaduais e apenas um deputado federal foi eleito, no caso ele.

Para o deputado houve um erro na estratégia porque o PSB tinha todas as condições para eleger dois deputados federais facilmente. “Mas, infelizmente, as colocações que eu fiz não foram acatadas por diversas razões”,explicou, acrescentando que agora é preciso enxergar os erros cometidos nas eleições passadas para fazer com que o PSB tenha o melhor resultado possível em 2026.

Indagado se poderia sair do PSB, o deputado respondeu que alimenta todas as expectativas de que o governador João Azevêdo como presidente consiga organizar politicamente o partido, até porque tem mais tempo.

“Agora tem que correr, porque outros partidos, aliados nossos, já estão bem à frente do PSB e a gente não pode perder tempo para não cometer erros”, advertiu.