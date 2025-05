Presidente do TCE-PB destaca II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais

Na manhã desta quinta-feira (29), no Pavilhão de Congressos do Centro de Convenções, teve início o II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, promovido pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A abertura contou com as apresentações do Hino Nacional Brasileiro por parte do vereador pessoense, cantor e instrumentista Mô Lima (PP) e do show stand-up do humorista Zé Lezin. Além da saudação do presidente do Legislativo Pessoense, vereador Dinho Dowsley (PSD), aos participantes do evento.

O ciclo de palestras começou com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, explanando sobre como a Capital paraibana se tornou a ‘Queridinha do Brasil’. Já o governador da Paraíba, João Azevêdo discorreu sobre a ‘Gestão pública como indutora do desenvolvimento’ e compartilhar as ações da gestão nos municípios paraibanos. Em seguida, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Weder de Oliveira explanou sobre ‘Câmaras Municipais, Desafios e Governança nas Gestões 4.0’.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fábio Nogueira, encerrou o primeiro dia do Encontro, destacando que o evento é de fundamental importância, porque as coisas acontecem nos municípios, onde temos os políticos que vivem de forma mais próxima da população.

“Deixo o Tribunal de portas abertas para quem quiser saber mais sobre o controle externo moderno, contemporâneo, que conversa, que dialoga com os gestores públicos, com o objetivo de evitar possíveis erros e eventuais danos ao erário. O Tribunal de Contas da Paraíba busca, por tradição, manter este diálogo permanente, por entender que os gestores têm uma responsabilidade imensa. Se nós, enquanto órgão de controle, temos expertise em relação à gestão pública, nós temos que compartilhar essa expertise, essa experiência. O diálogo é permanente”, asseverou.

II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais

Promovido pela CMJP, o II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais tem o objetivo de compartilhar experiências e buscar soluções conjuntas para melhorar o funcionamento das Casas Legislativas. Com o tema “Inteligência Artificial, Governança e Conexão Cidadã nas Câmaras 4.0”, o evento ainda conta com palestras de especialistas do Senado Federal falando sobre “IA, Redes Sociais e Conexão Cidadã”, “Inteligência Artificial e Participação Popular no Processo Legislativo” e sobre o Programa Interlegis, do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). A programação completa pode ser conferida aqui. O evento, que já contabilizou 1.600 inscrições, vai até esta sexta-feira (30).