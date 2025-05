Presidente da CMJP abre II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Dinho Dowsley (PSD) abriu, na manhã desta quinta-feira (29), o II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, promovido pelo Legislativo da Capital e realizado no Pavilhão de Congressos do Centro de Convenções. O evento conta com 1.600 inscritos, com a representação de mais de 80% dos municípios paraibanos, e acontece até sexta-feira (30).

“É uma satisfação estar reunindo aqui tantos chefes e atores do Legislativo, não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro, vários representantes de entidades sérias de todo o país aqui. João Pessoa hoje está com prestígio, realizando um evento com mais de 1.600 inscritos, que já é um sucesso. É muito importante a gente contribuir com as experiências da Câmara da Capital para outros municípios presentes”, destacou o presidente Dinho, salientando o chatbot Alê Câmara, recém lançado pela CMJP, e a vanguarda da TV Câmara JP.

O presidente ainda agradeceu ao governador da Paraíba, João Azevêdo, que cedeu o Centro de Convenções para a realização do evento. “Quero agradecer de público o governador João Azevêdo, que nos cedeu o local para este grande evento. O primeiro encontro aconteceu no Tribunal de Contas para 500 pessoas, e hoje ultrapassa 1.600 pessoas presentes”, comemorou.

O Encontro começou com a apresentação de stand-up do humorista matuto e irreverente, Zé Lezin. Em seguida, o vereador e artista Mô Lima (PP) realizou a execução do hino nacional tocando sanfona. Ele falou sobre sua participação no evento.

“É muito importante participarmos de todas as formas. Na área cultural, fui convidado pelo presidente Dinho para fazer a abertura e é emocionante sempre tocar o hino, cantar nossa pátria. Como vereador, hoje é um dia de aprendizagem. A Paraíba inteira está aqui, representada por seus vereadores. É uma oportunidade de trocar experiências”, ressaltou.

Além do presidente Dinho Dowsley, a mesa do evento foi composta pelo prefeito da Capital, Cícero Lucena (PP); pelo governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB); pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fábio Nogueira; pelo ministro Ministro Weder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU); e pela presidente da União de Vereadores do Brasil na Paraíba, Waleska Maimone.

O primeiro dia de evento contou com as palestras do prefeito Cícero Lucena, explanando sobre a como a capital paraibana se tornou a ‘Queridinha do Brasil’; do governador João Azevêdo, sobre a Gestão pública como indutora do desenvolvimento, compartilhando as ações da gestão nos municípios paraibanos; e do ministro Weder de Oliveira sobre ‘Câmaras Municipais, Desafios e Governança nas Gestões 4.0’.