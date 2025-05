Ministro do TCU aborda vários temas no Encontro de Câmaras, em João Pessoa

Nesta quinta-feira (29), o ministro Weder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou uma palestra sobre “Câmaras Municipais, Desafio e Governança nas Gestões 4.0”, no II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais. O evento acontece até esta sexta-feira no Pavilhão de Congressos do Centro de Convenções.

O título da palestra, de acordo com ele, pode ser melhor compreendido como uma abordagem da relevância e responsabilidade das Câmaras Municipais. “Os vereadores são líderes políticos e líderes das comunidades. Para além das diferenças partidárias, somos todos partes de uma comunidade. O que se espera dos que elegemos é a capacidade de ver os problemas e prover algumas soluções”, explicou.

Para Weder, as Câmaras Municipais precisam desenvolver, ao longo do tempo, capacidade técnica e aprender umas com as outras: “Sem habilitação técnica de gestão, os processos são mais lentos, são mais difíceis. É um processo de evolução coletivo das Câmaras, umas aprendendo com as outras. Conhecer o que acontece em outros locais é essencial para se ganhar uma cultura de fazer diferente do que fazemos hoje. Há pessoas fazendo a mesma coisa de forma diferente e melhor”. Por isso, ele ressaltou a importância de fazer reuniões, manter diálogos e trabalhar em parceria.

O ministro ainda destacou a política como fundamental para promover melhorias: “Sem uma política funcional, fica tudo mais difícil. O papel dos parlamentares, dos representantes escolhidos pela população, é extremamente importante. Cada um que está nesse papel compreende bem o que se espera dele. Isso é muito importante para que ele exerça bem essa função em benefício da população”.

Em reconhecimento ao seu extraordinário valor e pelos seus relevantes e inestimáveis serviços prestados à cidade de João Pessoa, o ministro Weder Oliveira foi homenageado, na ocasião, com o Título de Cidadão Pessoense, concedido pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A grade de programação para a manhã desta quinta-feira (29) também contou com a palestra “João Pessoa, Mais que a Queridinha do Brasil”, com o Prefeito Cícero Lucena (PP); “Gestão pública como indutora do desenvolvimento”, com o Governador João Azevêdo (PSB); e “Alertas, Cuidados e Boa Gestão nos Legislativos Municipais”, com o conselheiro Fábio Nogueira, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).