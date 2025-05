Cícero revela segredo sobre João Pessoa ser a queridinha do Brasil

A primeira palestra do II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais coube ao prefeito Cícero Lucena (PP), que se debruçou sobre as razões pelas quais João Pessoa se tornou a queridinha do turismo. Na manhã desta quinta-feira (29), no Centro de Convenções da Paraíba, o gestor elencou as ações que vem realizando pela cidade para garantir a qualidade de vida da população.

“João Pessoa nos dá orgulho por onde andamos, fruto de um conjunto de ações realizadas em parceria para chegar neste momento de crescimento sustentável. Somos a terceira cidade mais antiga e onde o sol nasce primeiro. Estamos garantindo qualidade de vida, com inovação e desenvolvimento”, asseverou o prefeito.

O gestor elencou diversas ações que possibilitaram a visibilidade da Capital paraibana pelo país. De acordo com ele, são mais de 1.500 novas ruas pavimentadas, no mesmo padrão, com piso tátil para deficientes visuais; 50 % das escolas em novos padrões, com inclusão digital, tablets, wifi e 2.500 cuidadores para pessoas autistas. “Temos a previsão de crescimento de 7,7% do nosso PIB, com aumento de 83% de nossas arrecadações. Na saúde pública, construímos o Centro de Doenças Raras e acabamos as filas para fazer cirurgias. Novas UBS, com pediatras, clínicos gerais, psicólogos e psiquiatras, com 242 equipe de saúde da família”, revelou.

Cícero lembrou que a participação de João Pessoa em campanhas promovidas pelo Governo do Estado, em eventos internacionais, também contribuiu para essa predileção da cidade, além da realização de eventos esportivos, como corridas de rua. Ele revelou que, através de parceria com o Governo do Estado e o Banco BRB, vai trazer o rei Roberto Carlos par se apresentar no Busto de Tamandaré, no aniversário da cidade, 5 de agosto.

“Estamos vendo o fruto de um trabalho contínuo. Quem não conhece, quer conhecer João Pessoa. Quem conhece, quer voltar. E quem volta, muitas vezes decide ficar. Coloco a Prefeitura de João Pessoa à disposição de vocês em todas as áreas. Agradeço à Câmara pela parceria, pelo debate, pela cobrança e pela busca de melhorias para nossa cidade e, consequentemente, para garantir a qualidade de vida da nossa população”, finalizou.