Deputado prevê favoritismo de João Azevêdo para o Senado

*Vídeo: ParaibaOnline

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) reforçou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que suas bases políticas em 41 cidades da Paraíba estão majoritariamente ligadas à oposição local e que, diante da disputa por duas vagas ao Senado em 2026, há uma movimentação natural entre seus aliados para apoiar tanto Veneziano Vital do Rêgo quanto João Azevêdo.

“Metade dessas cidades onde atuamos, o primeiro voto é de Veneziano, o segundo é João — ou o contrário. Isso está sendo construído no diálogo com as lideranças locais.”

Falcão também avaliou que, caso o governador João Azevêdo confirme a pré-candidatura ao Senado, deve liderar a corrida.

“O Vale do Piancó está esperando esse anúncio. Se João disser que é candidato, será o mais votado do Estado.”

Sobre a complexidade das alianças regionais, Inácio pontuou: