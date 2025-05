Inácio Falcão desmente boatos sobre saída do PCdoB e reforça fidelidade à federação

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) negou os rumores de que estaria se articulando para deixar seu partido. Segundo ele, as informações divulgadas por blogs da capital são infundadas.

“Não procede. Disseram que eu estava em Brasília com outros deputados tratando de filiação, quando na verdade eu estava no Cariri.”

Falcão reafirmou seu compromisso com o PCdoB e destacou o fortalecimento da federação partidária, que pode passar de três para cinco siglas, com as possíveis adesões do PSB e do PDT:

“Seria uma mega federação. E eu estou em casa no PCdoB. Tenho bom diálogo com a direção nacional, estadual e municipal. Não há motivo para sair.”

O parlamentar disse ainda que se sente respeitado e acolhido pelo partido, e que não há interesse em construir uma nova trajetória fora da legenda:

“No PCdoB eu sou conhecido e valorizado. Não tenho tendência nenhuma de sair.”

*Vídeo: ParaibaOnline