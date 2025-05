*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) destacou sua ampla atuação parlamentar e a importância das sessões itinerantes promovidas pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Segundo ele, essa iniciativa aproxima o Legislativo da população, principalmente no interior.

“No ano passado realizamos diversas sessões itinerantes no Sertão, tratando de temas regionais. Levar o Poder Legislativo mais perto do povo é fundamental”, afirmou.

Inácio também revelou que mantém atuação política em 41 municípios da Paraíba, além de Campina Grande, e que essa presença exige esforço constante:

“Você manter 41 lideranças ativas, com demandas diferentes, não é fácil, mas é o que garante um mandato com base consolidada”, enfatizou.

Sobre as alianças políticas, o deputado disse manter dobradinhas com diversos federais, como Fábio Tyrone, Pollyanna Dutra, Romero Rodrigues, Cabo Gilberto e Eduardo Barbosa. E adiantou que pretende avançar em parcerias com Mersinho Lucena na Zona da Mata:

“Acredito que vai dar certo essa parceria com Mersinho, principalmente em municípios onde ele já tem atuação.”