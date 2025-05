O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), foi informado na abertura do II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, que o prefeito Cícero Lucena (PSB) havia ganhado de presente uma sela de montaria, ao que prontamente indagou à imprensa se teriam trazido também o cavalo. É que o prefeito tem percorrido o interior do Estado como pré-candidato ao governo e que iria aproveitar a chance montando em um cavalo com sela ou sem sela.

Azevêdo riu da brincadeira feita pelo vereador Guguinha (PSD), que deu a sela de presente a Cícero, e disse que isso fazia parte do processo.

Ao ser indagado se ele também iria deixar o cavalo passar selado ou iria aproveitar a chance para disputar o Senado Federal em 2026, o governador evitou falar no processo eleitoral do próximo ano.

“Nós estamos discutindo isso, gente! 26 é 26 e daqui a pouco maio termina, junho já está aí e só faltam seis meses para a gente entrar em 2026 para, definitivamente, matar a ansiedade de todo mundo e ter as definições finais. Em junho, nós vamos brincar muito São João e muito forró”, destacou.