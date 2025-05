O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), foi surpreendido na manhã desta quinta-feira (29), ao receber um presente antecipado pelo seu aniversário, cuja data é no dia 5 de agosto, quando se comemora também o aniversário da cidade. O presente foi uma sela de montaria dada pelo vereador Guguinha (PSD).

Conforme o vereador, nada mais apropriado para Cícero Lucena, que pretende disputar o governo do Estado nas eleições de 2026 e que já está percorrendo o interior do Estado montando em um cavalo. Cícero teria dito em uma revista que iria montado em um cavalo com sela ou sem sela.

“Dei o presente porque sei que Cícero é o melhor nome que pode suceder o governador João Azevêdo (PSB). Como ele está percorrendo a Paraíba e disse que vai até sem sela, eu preferi dar a sela para ele. Agora o cavalo está selado”, disse.

A entrega do presente aconteceu por ocasião da abertura do II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, que está acontecendo no Centro de Convenções promovido pela Câmara de Vereadores de João Pessoa.

O prefeito recebeu o presente com muito bom humor e disse que já ia entrar no evento montado na sela.