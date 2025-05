Alcindor Villarim comenta sobre assumir a Prefeitura de Campina Grande

Na tarde desta quinta-feira (22), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), transmitiu o cargo de chefe do Executivo municipal para o vice-prefeito Alcindor Villarim (Podemos), que assume a gestão por um período de cinco dias.

Durante entrevista à imprensa, Bruno destacou a confiança no vice-prefeito e a importância simbólica do ato.

“É com alegria que faço a transmissão do cargo para o meu vice-prefeito. Estou indo a Brasília, mas isso vai além de qualquer agenda social. Esse é um gesto de confiança e de parceria. Quem mora em Campina conhece o empenho de Alcindor. Faço isso com tranquilidade e com a certeza de que ele vai continuar tocando o trabalho para que Campina, que já é grande, se torne ainda maior”, afirmou.

O vice-prefeito Alcindor Villarim também falou à imprensa e ressaltou a relação de confiança com o prefeito, além do sentimento de responsabilidade ao assumir a Prefeitura.

“Esse momento representa muito. Primeiro, agradecer pelo gesto de confiança que simboliza essa transmissão de cargo. Desde o início, quando fui escolhido pelo prefeito Bruno, tenho pedido a Deus sabedoria para honrar essa missão. Esse gesto vem coroar essa nossa relação de parceria”, declarou.

Bruno Cunha Lima ainda antecipou que, durante os próximos dias, Alcindor assinará ordens de serviço importantes para a cidade, como a da obra do Canal do Prado.

“Deixei para Alcindor anunciar a licitação do Canal do Prado, com a expectativa de que, nos próximos 90 dias, possamos iniciar a obra”, revelou o prefeito.