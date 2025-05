O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, transmitirá o cargo ao vice-prefeito Alcindor Villarim nesta quinta-feira, 22, em virtude de uma licença de cinco dias. A cerimônia acontecerá em um ato ainda nesta tarde, no Gabinete do Prefeito, na sede do Palácio do Bispo.

Durante esse período, que vai até a próxima terça-feira, 27 de maio, Alcindor assumirá interinamente a gestão do município, garantindo a continuidade das ações e dos projetos que vêm sendo executados pela administração.

Bruno destacou a tranquilidade e a confiança na parceria construída com Alcindor ao longo dos anos. “Mais do que vice-prefeito, Alcindor é amigo e um companheiro de jornada. Tenho absoluta confiança de que Alcindor vai continuar conduzindo a Prefeitura com o mesmo compromisso, cuidado e responsabilidade com que a gente tem trabalhado por Campina”, afirmou o prefeito.

O ato de transmissão contará com a presença de autoridades e membros da administração municipal, simbolizando mais um momento de harmonia e unidade na condução da Prefeitura de Campina Grande.