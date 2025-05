Deputado destaca políticas públicas em defesa das mães paraibanas

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) fez um destaque à imprensa sobre as leis e projetos de sua autoria, que visam garantir mais dignidade, saúde e respeito às mães paraibanas.

Em alusão ao mês das mães, Cartaxo reafirmou seu compromisso com políticas públicas voltadas às mulheres que exercem a maternidade, destacando propostas que impactam diretamente a vida dessas mulheres em diversas esferas.

Uma das principais iniciativas é a lei que proíbe a discriminação contra mães solo nos órgãos e entidades da administração pública estadual. A norma garante tratamento isonômico, respeito à condição de mãe responsável exclusiva pelos filhos e impede que essa realidade seja motivo de preconceito ou obstáculos no acesso a serviços e direitos.

Além disso, está em tramitação o Projeto de Lei 1.979/2024, que propõe a criação da Política de Atenção à Saúde Mental Materna na Paraíba. O texto prevê a oferta de pré-natal psicológico e pós-natal psicológico como parte da Atenção Primária à Saúde.

A medida reconhece a importância do cuidado emocional com as gestantes e puérperas, combatendo quadros como depressão pós-parto, ansiedade e outros transtornos que afetam a saúde mental das mães.

Outra proposta relevante apresentada por Cartaxo é o Projeto de Lei que institui o Programa Mães na Escola, voltado para a garantia do direito à amamentação nos ambientes escolares.

O programa determina que as escolas públicas estaduais disponibilizem um espaço adequado para que mães possam amamentar seus filhos sempre que necessário, conciliando o retorno à vida escolar ou profissional com a preservação do vínculo e da nutrição infantil.

“As mães precisam ser acolhidas com políticas públicas reais, que respeitem suas necessidades, suas escolhas e que promovam igualdade de oportunidades. Nossa atuação é para garantir direitos, combater o preconceito e fortalecer a rede de apoio às mães na Paraíba”, afirmou Cartaxo.