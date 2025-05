Deputada oficializa inscrição da chapa para disputar a presidência do PT na Paraíba

Em meio a militância e diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, a deputada estadual, Cida Ramos, fez a inscrição da sua chapa para disputar a presidência da legenda na Paraíba, nesta sexta-feira (09), na sede do PT, ao lado de mais dois militantes que estão na disputa do cargo: Carlinhos do PT e Arimatéia França.

Em entrevista à imprensa, a deputada falou sobre seu propósito em assumir a direção do PT como a primeira mulher a ser eleita por meio do Processo de Eleições Diretas , após 7 anos de tentativas de destruição do partido. “ Nós temos um grande desafio, que é juntar uma frente ampla de todos aqueles que defendem a democracia para reelergermos o presidente Lula”, disse.

Cida disse ainda que a sua maior tarefa ainda é fazer com que se tenha uma eleição participativa, mobilizada para o fortalecimento de um partido presente na vida de cada pessoa nos diversos municípios da Paraíba. Ela argumentou ainda que a história do PT se confunde com a sua história de vida e com a história da democracia.

Segundo a deputada, é simbólico que venha pelas mãos de uma mulher, o fortalecimento, a reorganização e estruturação de projetos, programas e planejamento do Partido dos Trabalhadores nos 223 municípios da Paraíba.

“Nós precisamos ter muita responsabilidade e é preciso entender a conjuntura internacional e local e entender que precisamos fortalecer uma frente ampla, que possa junto com os partidos que deram a vitória a Lula, possa novamente garantir que Lula ganhe novamente nos 223 municípios paraibanos”, destacou.

Cida avalia ainda que é por isso que vai lutar de corpo de alma para que o PT amplie o seu palanque nas eleições de 2026 e fortaleça a frente ampla, que se amplie as bancadas estadual e federal e que possa fazer do partido não um coadjuvante, mas que seja fundamental nessa luta.