Aparte: Cícero Lucena surpreende João Azevedo em evento

Os últimos dias do governador João Azevedo (PSB) e equipe têm sido dedicados à entrega de obras na região do Sertão e também à realização de Plenárias do Orçamento Democrático.

Pois bem, quem se incorporou à ´caravana estadual´, aparentemente sem aviso prévio, a partir da cidade de Itaporanga, foi o prefeito de João Pessoa – e cada vez mais pré-candidato a governador – Cícero Lucena Filho (PP).

A ´semiótica´ observada quando da chegada de Cícero, em ritmo de campanha, sugeriu uma espécie de surpresa misturada a um mal-estar.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

