Senadora evita falar sobre política e nega disputa interna entre Lucas Ribeiro e Cícero Lucena

A senadora Daniella Ribeiro evitou comentar com a imprensa nesta sexta-feira (09), quando foi indagada sobre a existência de um possível conflito na base do Progressistas entre o seu filho, o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, uma vez que ambos estão na disputa pelo governo nas eleições de 2026.

A senadora, que estava focada em falar sobre a inauguração de mais um espaço físico do projeto de lei de sua autoria, o “Antes que Aconteça”, preferiu não comentar questões de política partidária. No entanto, ao ser questionada sobre o suposto conflito na base do Progressistas, ela negou: “Não venha com perguntas políticas hoje, não”, disse, emendando logo em seguida: “Não tem disputa interna”, enfatizou.

Sobre o local criado em parceria com o TRT-PB (13ª Região), a senadora disse estar feliz em vivenciar um novo momento na Paraíba com o “Antes que Aconteça”, projeto que busca fortalecer a rede de apoio, prevenção e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica.

Ao lado da presidente da Corte Trabalhista, a desembargadora Herminegilda Leite Machado, a senadora agradeceu à magistrada que, de forma pioneira, deu um grande exemplo ao Brasil com a instalação do espaço, que atenderá não só as servidoras da Casa, mas também pessoas da sociedade como um todo.