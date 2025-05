Vereador do PP de Campina critica programa social de João Azevêdo

O vereador Rostand Paraíba (PP), da base do governador na Câmara campinense, pediu a palavra e disse que as licitações do Estado (nessa área) são ganhas por empresas “lá do Sul”, que ninguém conhece.

“O fato é que quem pegava uma ´quentinha´ na Praça do Trabalho (bairro São José) está de prato seco”, arrematou Olímpio.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Olhe o que ele disse:

